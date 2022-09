Lotta, pochi sorrisi per l’Italia dopo i Mondiali di Belgrado. Il bronzo di Chamizo salva il bilancio azzurro (Di lunedì 19 settembre 2022) L’appuntamento più importante della stagione è andato in archivio a Belgrado per la Nazionale Italiana di Lotta con una medaglia di bronzo ottenuta da Frank Chamizo nei 74 kg stile libero. Il Bel Paese è tornato dunque sul podio ai Campionati Mondiali dopo aver mancato l’obiettivo nell’ultima edizione di Oslo 2021, in cui c’erano però tante assenze tra le fila della selezione tricolore. In assenza del bronzo olimpico in carica dei 97 kg Abraham Conyedo (fuori causa per problemi fisici), l’Italia si è aggrappata a Chamizo per cercare di sbloccare il medagliere proprio in extremis. L’italo-cubano classe 1992, pur non impressionando positivamente, ha conquistato un bronzo importante cedendo il passo in semifinale al solo ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) L’appuntamento più importante della stagione è andato in archivio aper la Nazionale Italiana dicon una medaglia diottenuta da Franknei 74 kg stile libero. Il Bel Paese è tornato dunque sul podio ai Campionatiaver mancato l’obiettivo nell’ultima edizione di Oslo 2021, in cui c’erano però tante assenze tra le fila della selezione tricolore. In assenza delolimpico in carica dei 97 kg Abraham Conyedo (fuori causa per problemi fisici),si è aggrappata aper cercare di sbloccare il medagliere proprio in extremis. L’italo-cubano classe 1992, pur non impressionando positivamente, ha conquistato unimportante cedendo il passo in semifinale al solo ...

loriana34406751 : @LegaSalvini In Ita le tasse sono troppo alte,ma vanno pagate.Abbassare le tasse a tutti è giustizia sociale ma anc… - giek2 : @AStramezzi @marisameli2 ma figuriamoci, gli arresi sono quelli che ancora ascoltano speranza e chi lo sostiene. ma… - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: Zerbin viene preferito a Lozano per sostituire Politano. L'ex Frosinone, a differenza delle altre volte, entra più timido… - MarcoDiMaro : Zerbin viene preferito a Lozano per sostituire Politano. L'ex Frosinone, a differenza delle altre volte, entra più… - Cicciocata78 : La Juve è per chi lotta...non lasciamo soli quei pochi che danno l'anima ?????? -