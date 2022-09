Secolo d'Italia

Domani inizia l'ultima settimana pre - voto. Cinque giorni che chiuderanno una delle campagne elettorali più brutte e sporche che ci si ricordi. Forse per la sua brevità o forse per le circostanze del ...Domani inizia l'ultima settimana pre - voto. Cinque giorni che chiuderanno una delle campagne elettorali più brutte e sporche che ci si ricordi. Forse per la sua brevità o forse per le circostanze del ... Lo sfregio al candidato del centrodestra negli Stati Uniti: "Mafioso e fascista". Minacce alla famiglia Nuovi attacchi contro il centrodestra e i suoi candidati. Nuovamente nel mirino degli haters, questa volta a Palermo, è finita Rita Dalla Chiesa, candidata alle elezioni con Forza Italia. Per pungolar ...È avvenuta questa mattina, nelle prime ore la perlustrazione nella Grotta della Monaca a Roca, marina di Melendugno. La località più precisamente è quella ...