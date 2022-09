L’ira della Russia contro Londra | “Immorale non averci invitato a funerali della Regina”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 settembre 2022)– IElisabetta II, che si stanno svolgendo a, sottolineano il pessimo stato dei rapporti diplomatici frae Mosca a causaguerra in Ucraina. La Bbc ricorda che nessun esponente russo è statoe che il ministero degli Esteri russo ha parlato di decisione “”. “Consideriamo questo tentativo britannico di usare per scopi geopolitici una tragedia nazionale, che ha toccato i cuori di milioni di persone nel mondo… come profondamente”, ha affermato due giorni fa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zacharova. Secondo la Bbc, i rapporti fra i due paesi sono quasi al “collasso” da quando vi è stata ...