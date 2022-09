L'impegno di Fratoianni "per la giustizia sociale e ambientale" (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - "Il nostro impegno sarà incentrato su giustizia sociale e giustizia ambientale, i due cardini del nostro programma. giustizia sociale vuol dire prima di tutto intervenire ora e subito di fronte ad un aggravamento della condizione materiale di milioni di famiglie e di migliaia di imprese. Mentre la diseguaglianza avanza sempre più". Così Nicola Fratoianni all'AGI. "Serve l'abolizione del Jobs act e una riforma del lavoro che veda nel contratto a tempo indeterminato la principale via d'accesso al mondo del lavoro. E poi salario minimo, una legge che dica una cosa molto semplice: sotto i 10 euro l'ora è sfruttamento. Sulla giustizia ambientale serve una decisa virata verso le energie rinnovabili, una transizione ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - "Il nostrosarà incentrato su, i due cardini del nostro programma.vuol dire prima di tutto intervenire ora e subito di fronte ad un aggravamento della condizione materiale di milioni di famiglie e di migliaia di imprese. Mentre la diseguaglianza avanza sempre più". Così Nicolaall'AGI. "Serve l'abolizione del Jobs act e una riforma del lavoro che veda nel contratto a tempo indeterminato la principale via d'accesso al mondo del lavoro. E poi salario minimo, una legge che dica una cosa molto semplice: sotto i 10 euro l'ora è sfruttamento. Sullaserve una decisa virata verso le energie rinnovabili, una transizione ...

Candid_S_Voce : L'impegno di Fratoianni 'per la giustizia sociale e ambientale' - - fisco24_info : L'impegno di Fratoianni 'per la giustizia sociale e ambientale': AGI - 'Il nostro impegno sarà incentrato su giusti… - stestereste : @ItaliaViva @matteorenzi Tu non sei nulla, lo vuoi capire? Conte non ha tempo fa perdere per confrontarsi col nulla… - FilippoSestito : RT @Leftmad: #Fratoianni che riconosce la fatica e l'impegno dei #curdi, ovviamente ignorati ed abbandonati a loro stessi roba che nessuno… - Leftmad : #Fratoianni che riconosce la fatica e l'impegno dei #curdi, ovviamente ignorati ed abbandonati a loro stessi roba c… -