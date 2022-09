(Di lunedì 19 settembre 2022) Blocchi stradali, cortei e sit - in sono in corso in varie zone deldele del suo capoluogo, Tripoli, all'ombra del continuo deterioramentocondizione socio -nel contesto ...

...del. Manifestanti hanno interrotto la circolazione a Beddawi, a nord di Beirut, e nella remota regione nord - orientale di Wadi Khaled al confine con la Siria. Venerdì scorso altresi ...L'Associazione delle banche del(Abl) ha confermato stamani che la chiusura di tutte le ... oltre a quelle già intraprese dall'autunno del 2019 in corrispondenza con lepopolari anti - ... Libano: proteste popolari nel nord a causa della crisi economica Blocchi stradali, cortei e sit-in sono in corso in varie zone del nord del Libano e del suo capoluogo, Tripoli, all'ombra del continuo deterioramento della condizione socio-economica nel contesto dell ...Le filiali delle banche libanesi rimangono chiuse oggi e per i prossimi due giorni dopo che la settimana scorsa sette diversi istituti di credito sono stati presi d'assalto da altrettanti risparmiator ...