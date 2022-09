“L’ho baciata sulla bocca e ho vomitato per 7 giorni”, proprio lui umilia Belen (Di lunedì 19 settembre 2022) Una situazione davvero imbarazzante per una delle showgirl più amate a apprezzate del panorama televisivo italiano, Belen Rodriguez ha ricevuto una critica pesantissima da un noto personaggio dello spettacolo. Un vip con la V maiuscola che dopo un bacio sulla bocca tra i due ha detto di aver “vomitato per una settimana”, davvero poco carino ed elegante come commento. Belen Rodriguez è sicuramente una delle donne più belle e ammirate della televisione, sono tanti gli uomini che anelano a poter avere un suo bacio, un sogno per tanti e che in pochi hanno potuto realizzare, eppure proprio uno dei Vip del nostro Paese, quando si è trovato nella situazione di essere baciato appassionatamente dalla bella presentatrice argentina ha reagito in modo assolutamente contrario e ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 settembre 2022) Una situazione davvero imbarazzante per una delle showgirl più amate a apprezzate del panorama televisivo italiano,Rodriguez ha ricevuto una critica pesantissima da un noto personaggio dello spettacolo. Un vip con la V maiuscola che dopo un baciotra i due ha detto di aver “per una settimana”, davvero poco carino ed elegante come commento.Rodriguez è sicuramente una delle donne più belle e ammirate della televisione, sono tanti gli uomini che anelano a poter avere un suo bacio, un sogno per tanti e che in pochi hanno potuto realizzare, eppureuno dei Vip del nostro Paese, quando si è trovato nella situazione di essere baciato appassionatamente dalla bella presentatrice argentina ha reagito in modo assolutamente contrario e ...

Mynameismysoul : @Lucillab4 Io ho visto la nonna morta nella bara. L’ho baciata e il ricordo di quell’ ultimo bacio è meraviglioso, - asian_bebecita : stanotte ho sognato Luigi Sta e qualcosa l'ultimo ragazzo che ha vinto ' Amici' non e neanche il mio idolo ahah n… - AttilaAzureRive : RT @guffanti_marco: Se ne va. Lui telefona a ripetizione. MISSXXX non risponde. Messaggi: devi stare con me. Risposta 'perché mi hai bacia… - RetwittL : RT @Alberto63Al: È uscito un po' di sole Da questo cielo nero L'inverno cittadino Sembra quasi uno straniero Agnese, dolce Agnese Color… - cicciodevilla : RT @guffanti_marco: Se ne va. Lui telefona a ripetizione. MISSXXX non risponde. Messaggi: devi stare con me. Risposta 'perché mi hai bacia… -

Placanica rende gli onori ai caduti ...non si semina zizzania insinuando il dubbio con i classici 'ho ... La Calabria è terra baciata dalla bellezza ed è custode di civiltà e ... riuscendo a mitizzare il coraggio e l'eroismo, il culto del ... Placanica rende gli onori ai caduti che donarono la vita alla Patria ...non si semina zizzania insinuando il dubbio con i classici 'ho ... La Calabria è terra baciata dalla bellezza ed è custode di civiltà e ... riuscendo a mitizzare il coraggio e l'eroismo, il culto del ... Fortementein.com ...non si semina zizzania insinuando il dubbio con i classici '... La Calabria è terradalla bellezza ed è custode di civiltà e ... riuscendo a mitizzare il coraggio e'eroismo, il culto del ......non si semina zizzania insinuando il dubbio con i classici '... La Calabria è terradalla bellezza ed è custode di civiltà e ... riuscendo a mitizzare il coraggio e'eroismo, il culto del ... “L'ho baciata sulla bocca e ho vomitato per 7 giorni”, proprio lui umilia Belen