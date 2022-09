Lewandowski: “Sto benissimo al Barcellona. Milik? Quando siamo insieme facciamo bene” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Sto benissimo al Barcellona, mi sono adattato molto bene”, inizia così il racconto della sua nuova avventura da parte di Robert Lewandowski, direttamente dal ritiro della Nazionale polacca a Varsavia. “La strada per arrivarci non è stata facile ma ora ci sono, e questa è la cosa più importante. So già qualche parola in spagnolo: ho imparato a ordinare il cibo in un ristorante. Sto imparando come funziona un altro club, e adattarmi a come viene gestito. Esperienze nuove e molto interessanti, che saranno utili per il resto della carriera e della mia vita”. Sulla convocazione ha dichiarato: “Quando sono in Nazionale, ho sempre il sorriso sulle labbra: sono sempre felice di essere qui. Milik? Gli ho detto che la maglia della Juventus gli sta bene. La cosa più importante ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) “Stoal, mi sono adattato molto”, inizia così il racconto della sua nuova avventura da parte di Robert, direttamente dal ritiro della Nazionale polacca a Varsavia. “La strada per arrivarci non è stata facile ma ora ci sono, e questa è la cosa più importante. So già qualche parola in spagnolo: ho imparato a ordinare il cibo in un ristorante. Sto imparando come funziona un altro club, e adattarmi a come viene gestito. Esperienze nuove e molto interessanti, che saranno utili per il resto della carriera e della mia vita”. Sulla convocazione ha dichiarato: “sono in Nazionale, ho sempre il sorriso sulle labbra: sono sempre felice di essere qui.? Gli ho detto che la maglia della Juventus gli sta. La cosa più importante ...

