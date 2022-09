LetteraSenzaBusta lancia la super casella di Posta Certificata

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 19/09/2022 – Si chiamaPEC® ed è la prima e unicadiElettronicacon spazio e archivio illimitato che si attiva gratis in 5 secondi con la formula a consumo Pay per Email: si paga solo quando si invia una email PEC e la ricezione delle comunicazioni PEC in arrivo è gratuita per sempre..com, l’Ufficiole Online N°1 in Italia, hato sul mercato unadiElettronica, attivabile gratuitamente da tutti i privati cittadini, dipendenti e amministratori di aziende private, dipendenti della pubblica amministrazione e che può essere utilizzata anche per eleggere il proprio Domicilio Digitale sul sito ...

