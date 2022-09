Letta si vergogna dei suoi alleati: che credibilità può avere? (Di lunedì 19 settembre 2022) E insomma, Enrico Letta non ha alcuna intenzione di governare con Sinistra Italiana e i Verdi, suoi alleati in questa corsa elettorale. A dichiararlo è stato proprio lo stesso segretario dem durante il confronto con Giorgia Meloni organizzato... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 settembre 2022) E insomma, Enriconon ha alcuna intenzione di governare con Sinistra Italiana e i Verdi,in questa corsa elettorale. A dichiararlo è stato proprio lo stesso segretario dem durante il confronto con Giorgia Meloni organizzato...

liliokimik : @GiorgiaMeloni Ma come fa Letta ad essere così palesemente idiota? Nessuna logica, nessuna cultura, nessuna vergogna. - MalenoMont : @ellyesse Simo un paese dove gente come voi spalleggia gente così. Taglia la sanità (letta taglio’ 13.8 miliardi qu… - anna29723176 : #pd #letta #romano si è capito come pensate agli italiani e parlate con loro, durante la disgrazia delle Marche, il… - ScAlf83 : RT @GiorgiaMeloni: Letta, nulla da dire sulle parole indegne di Emiliano? Ah, già: lo hai applaudito e ne hai elogiato i toni. Siete così c… - Simonet11770577 : Vai a cagare LETTA...mai avete fatto qualcosa per gli Italiani...ci avete riempito di barconi e delinquenti ...SIET… -