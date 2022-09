Letta “Questo voto è la nostra Brexit” (Di lunedì 19 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Io Questo Paese non lo consegnerò alla Meloni. E' una destra che, non ho paura di dire, staccherebbe l'Italia dal resto dell'Europa. Io paragono Questo voto alla Brexit. E' la nostra Brexit. Il Pd contrasterà, democraticamente, la destra e lo farà in maniera totale e completa”.Lo dice in un'intervista al Foglio, il segretario Dem, Enrico Letta. “Quando dico che Draghi va recuperato intendo che va recuperato quella sua lezione di governo. Di sicuro ho fatto di tutto per non farlo cadere. Di tutto. Io ritengo – aggiunge – che Draghi non abbia finito il suo compito. Sì, è vero ne sono convinto. Nel Paese che sto girando c'è una professione di simpatia e sintonia verso quello che ha fatto Draghi”. Infine, Letta ha rivelato che, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “IoPaese non lo consegnerò alla Meloni. E' una destra che, non ho paura di dire, staccherebbe l'Italia dal resto dell'Europa. Io paragonoalla. E' la. Il Pd contrasterà, democraticamente, la destra e lo farà in maniera totale e completa”.Lo dice in un'intervista al Foglio, il segretario Dem, Enrico. “Quando dico che Draghi va recuperato intendo che va recuperato quella sua lezione di governo. Di sicuro ho fatto di tutto per non farlo cadere. Di tutto. Io ritengo – aggiunge – che Draghi non abbia finito il suo compito. Sì, è vero ne sono convinto. Nel Paese che sto girando c'è una professione di simpatia e sintonia verso quello che ha fatto Draghi”. Infine,ha rivelato che, nel ...

