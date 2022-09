L' estrema destra omofoba colpisce anche in Serbia | denunciata la premier che ha autorizzato l' Europride

(Di lunedì 19 settembre 2022) L'serba ha presentato oggi alla procura una denuncia penale contro laAba Brnabic, accusata di averl'di sabato scorso a Belgrado in violazione del divieto ...

Euronews Italiano

L'serba ha presentato oggi alla procura una denuncia penale contro la premier Aba Brnabic, accusata di aver autorizzato l'Europride di sabato scorso a Belgrado in violazione del divieto ...... Ulf Kristersson, è stato ufficialmente incaricato lunedì 19 settembre di tentare di formare un governo, dopo la vittoria di un blocco die dialle elezioni legislative. Il ... Letta mette in guardia contro il pericolo dell'estrema destra Radmila Vesic: "La premier ha violato «la costituzione, le leggi, le decisioni delle istituzioni statali, la volontà della maggioranza della popolazione e la posizione della Chiesa ortodossa serba".(ANSA) - BELGRADO, 19 SET - In Serbia il movimento di estrema destra 'Dveri' ha presentato oggi alla procura una denuncia penale contro la premier Aba Brnabic, accusata di aver autorizzato l'Europride ...