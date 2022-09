Leonardo Pieraccioni dedica una canzone d’amore a Meghan Markle: “Ti aspetto in Toscana” (Di lunedì 19 settembre 2022) Nei giorni delle esequie della Regina Elisabetta II, Leonardo Pieraccioni ha sorpreso tutti dedicando una canzone d’amore a Meghan Markle. Il regista italiano, con l’ironia che lo contraddistingue, ha pubblicato su Instagram un video in cui canta una divertente serenata alla duchessa di Sussex, attrice e moglie del principe Harry. “A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t’aspetto qui in Toscana” è il jingle portante della melodia con cui Pieraccioni si è divertito sui social. Il regista, dopo aver rassicurato: “E stai tranquilla la mi’ nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina…“, non ha dimenticato di offrire alla duchessa le prelibatezze ... Leggi su diredonna (Di lunedì 19 settembre 2022) Nei giorni delle esequie della Regina Elisabetta II,ha sorpreso tuttindo una. Il regista italiano, con l’ironia che lo contraddistingue, ha pubblicato su Instagram un video in cui canta una divertente serenata alla duchessa di Sussex, attrice e moglie del principe Harry. “A me mi garbi, americana, se lasci il principe t’qui in” è il jingle portante della melodia con cuisi è divertito sui social. Il regista, dopo aver rassicurato: “E stai tranquilla la mi’ nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina…“, non ha dimenticato di offrire alla duchessa le prelibatezze ...

