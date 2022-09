“Lei ha deciso così”. Funerale di Elisabetta II, cosa succede dopo l’addio: la notizia da Londra (Di lunedì 19 settembre 2022) cosa succede al Funerale della regina. In questi giorni migliaia e migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto alla sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Imponenti le misure di sicurezza a Londra per l’addio, con centinaia di leader del mondo che partecipano ai funerali dopo dieci giorni di lutto. Il Funerale si tiene all’Abbazia di Westminster, in grado di accogliere fino a 2.200 persone. A Londra sono arrivate centinaia di teste coronate, capi di Stato e di governo e alti rappresentanti di istituzioni. Il Paese si ferma: chiusi uffici e negozi. In questi giorni migliaia e migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto alla sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Imponenti le misure di sicurezza a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)aldella regina. In questi giorni migliaia e migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto alla sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Imponenti le misure di sicurezza aper, con centinaia di leader del mondo che partecipano ai funeralidieci giorni di lutto. Ilsi tiene all’Abbazia di Westminster, in grado di accogliere fino a 2.200 persone. Asono arrivate centinaia di teste coronate, capi di Stato e di governo e alti rappresentanti di istituzioni. Il Paese si ferma: chiusi uffici e negozi. In questi giorni migliaia e migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto alla sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Imponenti le misure di sicurezza a ...

stenoxxx : RT @magicadespell78: A 20 anni ho deciso: Mia madre è sempre stata una grandissima fan del dovere e del sacrificio (che faceva lei per tutt… - Livia_DiGioia : RT @magicadespell78: A 20 anni ho deciso: Mia madre è sempre stata una grandissima fan del dovere e del sacrificio (che faceva lei per tutt… - dreamerxfangirl : RT @life_willout: Per favore sta facendo una scatola con tutti i momenti fondamentali della loro storia e i ricordi più importanti della su… - Morbilla_ : RT @magicadespell78: A 20 anni ho deciso: Mia madre è sempre stata una grandissima fan del dovere e del sacrificio (che faceva lei per tutt… - Ettore79597694 : RT @albealias: @ellyesse Mi scusi, ma lei che donna è per definire quali sono i diritti delle donne? E perché dovremmo crederle quando non… -