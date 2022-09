Legambiente sull’Emergenza Alluvionale nelle Marche | “La prevenzione è l’unico strumento”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 settembre 2022) ANCONA – Stando ai dati dell’Osservatorio Città Clima curato dall’associazione ambientalista, da gennaio a luglio 2022 si sono registrati in Italia 132 eventi climatici estremi, numero più alto della media annua dell’ultimo decennio. Preoccupante anche il dato complessivo degli ultimi anni: dal 2010 a luglio 2022 nella Penisola si sono verificati 1318 eventi estremi, con impatti molto rilevanti in 710 comuni italiani. Specificatamente in merito alle alluvioni, da gennaio a settembre 2022 l’Italia è stata colpita, già da 62 alluvioni (inclusi allagamenti da piogge intense). Dal 2010 ad oggi, in tutta la nazione si sono registrate oltre 500 alluvioni (e allagamenti da piogge intense che hanno provocato danni) di cui 26 solo nella Regione. “Fino a pochi giorni fa facevamo i conti con i danni della siccità nei confronti di ambiente ed economia, oggi ci troviamo di ...