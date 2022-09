Lecce: pedalando verso la bicipolitana, oggi Settimana europea della mobilità sostenibile (Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Nella Domenica ecologica che ha visto il centro di Lecce chiuso alle auto, spazio alla grande festa di piazza del Fancy Women Bike Ride e del Parking Day che hanno aperto una serie di iniziative che culmineranno nell’inaugurazione giovedì 22 settembre del nuovo maxi-murale di via Codacci Pisanelli voluto da LeccePedala. Intanto, mentre sono ancora aperti i cantieri delle nuove ciclabili, oggi si pedala verso la Biciplitana. Tutti gli eventi sono inseriti nel cartellone della Settimana della mobilità sostenibile organizzata dal Comune di Lecce. Mai come in questo momento è attuale il messaggio della Settimana della ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Nella Domenica ecologica che ha visto il centro dichiuso alle auto, spazio alla grande festa di piazza del Fancy Women Bike Ride e del Parking Day che hanno aperto una serie di iniziative che culmineranno nell’inaugurazione giovedì 22 settembre del nuovo maxi-murale di via Codacci Pisanelli voluto daPedala. Intanto, mentre sono ancora aperti i cantieri delle nuove ciclabili,si pedalala Biciplitana. Tutti gli eventi sono inseriti nel cartelloneorganizzata dal Comune di. Mai come in questo momento è attuale il messaggio...

