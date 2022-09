Le scarpe del Micam che desidereremo di più nella primavera – estate 2023 (Di lunedì 19 settembre 2022) È pazzesco a pensarci perché, soprattutto per per le più giovani, sembra essere una manifestazione nata negli ultimi vent’anni, non prima. La prima edizione del Micam però risale al lontano 1968 ed è, ancora una volta, pieno di creazioni che troveremo nei negozi l’anno prossimo. Scopriamole insieme. Con oltre millecinquecento espositori e più di quarantacinquemila L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 settembre 2022) È pazzesco a pensarci perché, soprattutto per per le più giovani, sembra essere una manifestazione nata negli ultimi vent’anni, non prima. La prima edizione delperò risale al lontano 1968 ed è, ancora una volta, pieno di creazioni che troveremo nei negozi l’anno prossimo. Scopriamole insieme. Con oltre millecinquecento espositori e più di quarantacinquemila L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mauravalenti : RT @naladrof53: @AlbertoLela @GiuseppeConteIT @matteorenzi @ItaliaViva Il tuo beniamino non è nemmeno all'altezza di lustrargli le scarpe,… - naladrof53 : @AlbertoLela @GiuseppeConteIT @matteorenzi @ItaliaViva Il tuo beniamino non è nemmeno all'altezza di lustrargli le… - Frances08331210 : @LaNotiziaTweet Pagliaccio di un bomba, tu a Scarpinato nemmeno le scarpe gli puoi pulire, dimmi quando eri, purtro… - eughen61 : @Noiconsalvini Lunedì prossimo i primi a fare le scarpe al Capitone, dopo il disastro che si prospetta per Voi, sar… - CaterinaBlange3 : RT @MargotSofy: @ProgressistaIMB Per quel che mi riguarda neppure se si piegherebbe a pulirmi le scarpe, voterei un essere spregevole che i… -