Le migliori serie tv originali Disney, Marvel, Star Wars (e Star) del 2022 (Di lunedì 19 settembre 2022) Disney + (Italia) ha tre anni che ha celebrato con 26 vittorie agli ultimi Emmy. Un ottimo traguardo, se non fosse che le migliori serie tv su Disney + spesso e volentieri arrivano da altrove e non sono original. Al numero uno e al numero tre dei migliori show proposti nel 2022 dalla piattaforma, infatti, ci sono un prodotto Hulu e uno FX, la miniserie The Dropout, con un'Amanda Seyfried da Emmy nei panni della più grande truffatrice ai danni del sistema sanitario che forse sia mai esistita, e la terza stagione di Atlanta, serie cult di e con Donald Glover. In mezzo un voto sulla fiducia alla seconda serie più attesa di Star Wars (quest'anno), Andor che debutta nelle prossime 2 ore. ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 settembre 2022)+ (Italia) ha tre anni che ha celebrato con 26 vittorie agli ultimi Emmy. Un ottimo traguardo, se non fosse che letv su+ spesso e volentieri arrivano da altrove e non sono original. Al numero uno e al numero tre deishow proposti neldalla piattaforma, infatti, ci sono un prodotto Hulu e uno FX, la miniThe Dropout, con un'Amanda Seyfried da Emmy nei panni della più grande truffatrice ai danni del sistema sanitario che forse sia mai esistita, e la terza stagione di Atlanta,cult di e con Donald Glover. In mezzo un voto sulla fiducia alla secondapiù attesa di(quest'anno), Andor che debutta nelle prossime 2 ore. ...

stebellentani : Questa Inter non arriva (arriverebbe, possiamo cambiare/migliorare) nemmeno al sesto posto. Il portiere peggiore de… - ACMonza : AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringr… - FufyoFufyo : @CucchiRiccardo A proposito, vorrei porle una domanda che nutro da tempo: come spiega che da anni le nazionali igno… - gimbotambe : dovrebbero fare una serie tv unendo tutte le storie delle bambine che fumano la puff e ci vanno con i fratelli delle migliori amiche - cheaterbag : RT wireditalia 'Dai modelli pronti per la valigia a quelli che stanno nel palmo di una mano: ecco i migliori gadget… -