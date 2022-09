Le foto del romantico matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza (Di lunedì 19 settembre 2022) Con cerimonia in una villa sul Lago di Garda, i novelli sposi si sono detti sì dopo anni di fidanzamento e due figli. Tra gli ospiti, il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, che la scorsa estate ha vinto l'oro ai Giochi Olimpici lo stesso giorno di Jacobs Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 settembre 2022) Con cerimonia in una villa sul Lago di Garda, i novelli sposi si sono detti sì dopo anni di fidanzamento e due figli. Tra gli ospiti, il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, che la scorsa estate ha vinto l'oro ai Giochi Olimpici lo stesso giorno di

CarloCalenda : No, avete solo messo mezza foto per farlo riconoscere. Una nuova categoria del giornalismo. Accusa anonima a un ano… - AstroSamantha : An early summer picture of the Po Delta in #Italy, one of Europe’s largest nature reserves with extraordinary biodi… - Internazionale : Se l’Ucraina vince la guerra. La controffensiva dell’esercito ucraino può cambiare le sorti del conflitto e mettere… - rossoout : @SimonaMalpezzi @EnricoLetta @BeppeSala La foto della decadenza italiana. Il peggio del paese. - rafaagp_ : RT @Cruzetus: La foto del EuroBasket. -