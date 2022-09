Le farfalle volano tra 5 cerchi d'oro (Di lunedì 19 settembre 2022) Grande Italia ai Mondiali di ginnastica ritmica. Argento nell'esercizio misto, peccato per il 4° posto nell'all-around Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Grande Italia ai Mondiali di ginnastica ritmica. Argento nell'esercizio misto, peccato per il 4° posto nell'all-around

MaggioreSimona : 'Volano farfalle....' - yepashb : @IMLIPA5 volano farfalle - Ales_980 : RT @GiuGiuSanto: 'Volano farfalle sulle lampadine Attratte come fosse la luce del sole Come me che tra miliardi di persone Vengo verso di t… - montecchianiru1 : volano farfalle sulle lampadine attratte dalla luce del sole ,come me che tra miliardi di persone vengo verso di te… - xguardareoltre : RT @GiuGiuSanto: 'Volano farfalle sulle lampadine Attratte come fosse la luce del sole Come me che tra miliardi di persone Vengo verso di t… -