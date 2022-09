Le dimissioni all’italiana | la strada stretta del futuro governo e il «quiet quitting»

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 settembre 2022) QUESTA NON È LA GREAT RESIGNATIONLo abbiamo detto più volte: occhio a parlare di “Grandi” anche per l’Italia. Quello del «lascio il posto fisso e cambio vita» è una formula fin troppo semplificata. L’aumento dellevolontarie dal lavoro da noi c’è stato e continua a esserci – anche se i numeri non sono paragonabili alla Great Resignation americana – ma non si tratta tanto di uno stravolgimento culturale post pandemia, quanto del riflesso di un’economia in ripresa dopo il letargo dovuto al Covid. Così come negli Stati Uniti, anche in Italia il fenomeno si può spiegare più con il passaggio da un posto di lavoro all’altro anziché con l’adesione alla formula del movimento “antiwork”. Occhio ai numeri Lo dicono bene gli ultimi dati Inps pubblicati la scorsa settimana. Nei primi sei mesi del 2022, 1 milione e 80mila italiani hanno ...