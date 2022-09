Le bollicine dell’acqua rischiano di sparire? Produzione ferma in una nota azienda (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche il comparto dell’acqua da bere sta vivendo un periodo molto difficile a causa della crisi delle materie prime. Tanto da trovarsi nella difficoltà di reperire CO2, con inevitabili conseguenze Dissetarsi con un buon bicchiere di acqua frizzante rischia, se le cose non cambieranno entro il breve periodo, di diventare molto difficile se non impossibile. Rendendo quello che fino a pochi mesi fa era un prodotto facilmente reperibile e alla portata di tutti una sorta di miraggio. È una delle numerose conseguenze legate alla crisi delle materie prime che sta interessando anche la reperibilità della CO2, l’anidride carbonica aggiunta all’acqua naturale per renderla gassata. E a farne le spese sono le note aziende che producono acqua in bottiglia, su tutte Sanpellegrino i cui dirigenti si sono trovati costretti ad interrompere la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche il compartoda bere sta vivendo un periodo molto difficile a causa della crisi delle materie prime. Tanto da trovarsi nella difficoltà di reperire CO2, con inevitabili conseguenze Dissetarsi con un buon bicchiere di acqua frizzante rischia, se le cose non cambieranno entro il breve periodo, di diventare molto difficile se non impossibile. Rendendo quello che fino a pochi mesi fa era un prodotto facilmente reperibile e alla portata di tutti una sorta di miraggio. È una delle numerose conseguenze legate alla crisi delle materie prime che sta interessando anche la reperibilità della CO2, l’anidride carbonica aggiunta all’acqua naturale per renderla gassata. E a farne le spese sono le note aziende che producono acqua in bottiglia, su tutte Sanpellegrino i cui dirigenti si sono trovati costretti ad interrompere la ...

