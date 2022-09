L’avvocato di Ilary Blasi smentisce d’Agostino: nessun messaggio piccante nel cellulare della conduttrice (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri Roberto d’Agostino è stato prima ospite di Mara Venier a Domenica In e poi a Non è l’Arena su La7 con Massimo Giletti. Il fondatore di Dagospia, sito che per primo ha lanciato la notizia della crisi tra Totti e Ilary Blasi e del loro possibile divorzio, ha spiegato di essere conoscenza di altri dettagli. E ripartendo dall’intervista di Francesco Totti sul Corriere, prima a Domenica IN e poi nel programma di La7, ha spiegato che quelle parole, sono una sorta di “verbale di polizia”. d’Agostino ha detto che Francesco Totti, consigliato molto bene dai suoi avvocati, è in possesso dei video che mostrano la Blasi e suo padre in banca, mentre ritirano i Rolex. E poi ha anche parlato dei famosi messaggi compromettenti che avrebbero permesso a Totti di capire che Ilary ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri Robertoè stato prima ospite di Mara Venier a Domenica In e poi a Non è l’Arena su La7 con Massimo Giletti. Il fondatore di Dagospia, sito che per primo ha lanciato la notiziacrisi tra Totti ee del loro possibile divorzio, ha spiegato di essere conoscenza di altri dettagli. E ripartendo dall’intervista di Francesco Totti sul Corriere, prima a Domenica IN e poi nel programma di La7, ha spiegato che quelle parole, sono una sorta di “verbale di polizia”.ha detto che Francesco Totti, consigliato molto bene dai suoi avvocati, è in possesso dei video che mostrano lae suo padre in banca, mentre ritirano i Rolex. E poi ha anche parlato dei famosi messaggi compromettenti che avrebbero permesso a Totti di capire che...

zazoomblog : Messaggi piccanti di Ilary ad altri uomini? Interviene l’avvocato della Blasi - #Messaggi #piccanti #Ilary #altri - infoitcultura : L’avvocato di Ilary Blasi: “Nessun messaggio bollente con altri uomini” - infoitcultura : Ilary Blasi, l'avvocato risponde a D'Agostino: «Messaggi erotici? Non esistono e non sono mai esistiti» - leggoit : @Ilary_Blasi, l'avvocato risponde a D'Agostino: «Messaggi erotici? Non esistono e non sono mai esistiti» - infoitcultura : Totti e Ilary, l'avvocato di Corona assicura: 'Può dimostrare che loro...' -