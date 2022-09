Lavoro e futuro, i giovani sanniti incontrano i candidati alle prossime elezioni (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lavoro, spopolamento, università. Questi alcuni temi forti che i candidati alle prossime elezioni del 25 settembre hanno affrontato in risposta ai quesiti del Forum dei giovani che si è svolto questo pomeriggio alla Rocca dei Rettori, a Benevento. Un’occasione di confronto civile e politico tra ragazzi e mondo dei partiti e della politica che Daniele Belmonte, il coordinatore del Forum, organismo rappresentativo delle forze giovanili attive in alcuni comuni del Sannio istituito dal Consiglio Provinciale, ha voluto mettere a disposizione ai giovani per un’opportunità di ascolto in vista del voto. I ragazzi hanno posto quesiti sul diritto allo studio, ricerca, stage e tirocini, consapevoli del ruolo meramente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, spopolamento, università. Questi alcuni temi forti che idel 25 settembre hanno affrontato in risposta ai quesiti del Forum deiche si è svolto questo pomeriggio alla Rocca dei Rettori, a Benevento. Un’occasione di confronto civile e politico tra ragazzi e mondo dei partiti e della politica che Daniele Belmonte, il coordinatore del Forum, organismo rappresentativo delle forzeli attive in alcuni comuni del Sannio istituito dal Consiglio Provinciale, ha voluto mettere a disposizione aiper un’opportunità di ascolto in vista del voto. I ragazzi hanno posto quesiti sul diritto allo studio, ricerca, stage e tirocini, consapevoli del ruolo meramente ...

matteorenzi : Alle 11.30, da Pontedera, faccio il “Discorso sul lavoro”. E racconto la nostra visione del futuro. Per chi vuole v… - pdnetwork : Il #25settembre si sceglie tra due idee di futuro. La nostra, fatta di lotta alla precarietà e alla crisi climatica… - lauraboldrini : Il lavoro è dignità. Queste le proposte del @pdnetwork per dare a tutte e tutti fiducia nel futuro. #millepiazze… - Serena09745190 : RT @matteorenzi: Alle 11.30, da Pontedera, faccio il “Discorso sul lavoro”. E racconto la nostra visione del futuro. Per chi vuole votare d… - clerigiovi : @CaraNelleVigne Oggi anche con un lavoro non siamo nella possibilità di migliorare il nostro futuro. Tocca accontentarsi sempre -