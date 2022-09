Lavoratori in prova licenziabili se assistono malati. La circolare promessa non c’è ma solo una Fac, il sospetto di un favore a Orlando (Di lunedì 19 settembre 2022) Il primo di settembre il Fatto rivela un altro pasticcio del governo sul fronte dei Lavoratori fragili: un comma scritto male che rende licenziabili “per decreto” coloro che durante il “periodo di prova” si dovessero assentare per assistere un familiare malato non autosufficiente. L’indomani, il Ministero una circolare esplicativa che raddrizzi il tiro, ma a distanza di due settimane e con la legge cin vigore ormai da oltre un mese. Quel che arriva è solo un chiarimento infilato tra i meandri delle FAQ del sito del ministero, che non hanno però valore di legge. Ieri abbiamo inutilmente sollecitato il ministero e il capo di Gabinetto di Orlando, Stefano Scarafoni. Anche perché chi quegli uffici li frequenta, sosteneva che la bozza fosse pronta da un pezzo, ma non andasse “alla firma” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Il primo di settembre il Fatto rivela un altro pasticcio del governo sul fronte deifragili: un comma scritto male che rende“per decreto” coloro che durante il “periodo di” si dovessero assentare per assistere un familiare malato non autosufficiente. L’indomani, il Ministero unaesplicativa che raddrizzi il tiro, ma a distanza di due settimane e con la legge cin vigore ormai da oltre un mese. Quel che arriva èun chiarimento infilato tra i meandri delle FAQ del sito del ministero, che non hanno però valore di legge. Ieri abbiamo inutilmente sollecitato il ministero e il capo di Gabinetto di, Stefano Scarafoni. Anche perché chi quegli uffici li frequenta, sosteneva che la bozza fosse pronta da un pezzo, ma non andasse “alla firma” ...

