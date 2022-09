L’autogol del tifoso milanista: “Il Napoli vince solo con le squadre scarse” – VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Milan-Napoli è andata in archivio con la vittoria degli azzurri grazie ai gol di Politano e Simeone. Una vittoria che evidentemente ha confuso anche i tifosi milanisti, che al termine del match del San Siro hanno rilasciato alcune dichiarazioni al programma ‘Oltre il novantesimo’. Il tifoso del Milan dice chiaramente: “Il Napoli appena incontrerà una squadra forte, non fa i tre punti non li fa”, a quel punto la domanda della giornalista nasce spontanea: “Quindi il Milan non è una squadra forte“. La risposta è la seguente: “No, nemmeno il Liverpool“. Poi nella confusione totale si corregge: “Appena incontra una forte la Juve, il Milan, il Liverpool, Inter e Roma non fa punti il Napoli”. Quindi la giornalista domanda: “E allora perché ha fatto punti con il Milan?” Anche qui la risposta è da chi vuole nascondere la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Milan-è andata in archivio con la vittoria degli azzurri grazie ai gol di Politano e Simeone. Una vittoria che evidentemente ha confuso anche i tifosi milanisti, che al termine del match del San Siro hanno rilasciato alcune dichiarazioni al programma ‘Oltre il novantesimo’. Ildel Milan dice chiaramente: “Ilappena incontrerà una squadra forte, non fa i tre punti non li fa”, a quel punto la domanda della giornalista nasce spontanea: “Quindi il Milan non è una squadra forte“. La risposta è la seguente: “No, nemmeno il Liverpool“. Poi nella confusione totale si corregge: “Appena incontra una forte la Juve, il Milan, il Liverpool, Inter e Roma non fa punti il”. Quindi la giornalista domanda: “E allora perché ha fatto punti con il Milan?” Anche qui la risposta è da chi vuole nascondere la ...

gippu1 : Alla quarta autorete con l'Inter in serie A, Milan #Skriniar è ora esattamente a metà dell'opera per raggiungere il… - napolipiucom : L'autogol del tifoso milanista: 'Il Napoli vince solo con le squadre scarse' - VIDEO #milannapoli… - DMINTERBLACKBLU : @wazzaCN @elpatron0_ Per me l’unico vero errore è sul terzo gol, a partita bella che andata. Sull’autogol di Skrini… - Cucciolina96251 : RT @gippu1: Alla quarta autorete con l'Inter in serie A, Milan #Skriniar è ora esattamente a metà dell'opera per raggiungere il 'record di… - MiseraBra : @tella_vale Nel complesso la Roma ha fatto una discreta partita, ha sbagliato troppe occasioni e loro al primo e un… -

Serie D girone G, due derby laziali nella terza giornata Pomezia - Lupa Frascati 2 - 2 (26' e 28' pt Senesi (L), 1' st ... 1' st Rufo (autogol), 25' st Massella (rig.) Vis Artena - Ogliastra ... GoalShouter Segui la tua squadra del con la nuova app GS Scarica . Social Football Summit, 27 e 28 settembre allOlimpico ... Tommaso Bianchini del Napoli Calcio e T. Mueller di ONEFOOTBALL'. E poi ancora il panel 'MEDIA FACTORY: FIGC' con Giovanni Valentini, Direttore commerciale della FIGC, e Gli Autogol e l'incontro ... La Gazzetta dello Sport Pomezia - Lupa Frascati 2 - 2 (26' e 28' pt Senesi (), 1' st ... 1' st Rufo (), 25' st Massella (rig.) Vis Artena - Ogliastra ... GoalShouter Segui la tua squadracon la nuova app GS Scarica .... Tommaso BianchiniNapoli Calcio e T. Mueller di ONEFOOTBALL'. E poi ancora il panel 'MEDIA FACTORY: FIGC' con Giovanni Valentini, Direttore commerciale della FIGC, e Gli'incontro ... Icardi, che esordio col Gala: provoca l'autogol vincente, poi si tuffa in una rissa