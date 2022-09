Latte | formaggi | carne e ostriche andati a male | sulla Pontina con 320 kg di alimenti deteriorati destinati alla vendita

(Di lunedì 19 settembre 2022) Stava trasportandocome mascarpone, crema dessert,fresco, yogurt,, latticini freschi, nonché confezioni dicongelata (con temperatura riportata in etichetta pari a -18°C), da consegnare a vari punti. Ma, nonostante le derrate alimentari riportassero chiaramente la conservazione a regime di temperatura controllata non superiore a 4°C, display internocabina di guida visualizzava una temperatura positiva di +10°C. Il furgone refrigerato con il carico era in viaggioin direzione Roma e il suo conducente non si aspettava di certo un controllo. Ma gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina, che si trovavano all’altezza di Sabaudia per effettuare specifici controlli, lo hanno fermato. La ...

CorriereCitta : Latte, formaggi, carne e ostriche andati a male: sulla Pontina con 320 kg di alimenti deteriorati destinati alla ve… - VIP_LXIII : Quando il latte prende consapevolezza di sé stesso, può diventare infinite altre cose oltre a ciò che di già prezio… - zhenichkka : @Felix_il_gatto @valy_s e qui tutti i beni di prima necessità (ortaggi, verdure, farina, latte e formaggi, etc) son… - SailorAnna : @Pienaesatura1 Si è 'convinta' quando la nonna ha detto che anche lei ci andrà Certo che gliene parlo ma è dura, nn… - ChiaraAbrescia : @stefano_caire @il_pat @Allafinemisono1 @elidacomasio @eleonely @babucicu @andinika10 @ziwonauta @DavideRigoni3… -

BergamoNews.it

... Insalata (+17,2%),freschi (+16,5%), Pollame (+15,7%). Si segnalano poi le Uova (16°, +15,3%), lo Zucchero (17°, +15,1%), le Acque minerali (20°, +12,7%), i Pomodori (22°, +12,5%), il...... come, nocciole, gelato, confetture, uova e verdure. In abbinamento anche i vini della ... Sabato 24 settembre ore 17 - Maturo è bello:stagionati e grandi vini Iprotagonisti ... Latte e formaggi, aziende in crisi: “Costi quintuplicati: con le imprese rischiamo di perdere anche saperi e tradizioni” Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Villa Contarini si triplicano i percorsi caseari con Caseus Veneti, Caseus Italiae e Caseus Mundi per una edizione sempre più internazionale ...Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione questo sito utilizza dei cookie. In particolare il sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti che consentono a queste ultim ...