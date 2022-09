Latte e formaggi, aziende in crisi: “Costi quintuplicati: con le imprese rischiamo di perdere anche saperi e tradizioni” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il settore lattiero-caseario, primo per fatturato complessivo dell’industria alimentare italiana, a Bergamo trova la sua massima espressione, con il record di nove formaggi a denominazione di origine protetta (Dop) che non ha eguali a livello europeo. Una ricchezza incredibile, di storie, tradizioni e cultura del lavoro, che ha portato anche al riconoscimento di Bergamo come “Città Creativa Unesco per la Gastronomia” e alla fondazione del Distretto della Gastronomia Italiana che comprende anche le altre “Città Creative” Parma e Alba. Un patrimonio invidiabile che, però, da mesi viene minacciato dall’esplosione dei Costi di produzione, tra caro energia e quello delle materie prime: problematiche che ormai non risparmiano alcun settore, ma alle quali si aggiunge il dramma della siccità che tra fine ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) Il settore lattiero-caseario, primo per fatturato complessivo dell’industria alimentare italiana, a Bergamo trova la sua massima espressione, con il record di novea denominazione di origine protetta (Dop) che non ha eguali a livello europeo. Una ricchezza incredibile, di storie,e cultura del lavoro, che ha portatoal riconoscimento di Bergamo come “Città Creativa Unesco per la Gastronomia” e alla fondazione del Distretto della Gastronomia Italiana che comprendele altre “Città Creative” Parma e Alba. Un patrimonio invidiabile che, però, da mesi viene minacciato dall’esplosione deidi produzione, tra caro energia e quello delle materie prime: problematiche che ormai non risparmiano alcun settore, ma alle quali si aggiunge il dramma della siccità che tra fine ...

