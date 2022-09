L’arte della rivincita

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) “Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo“. È così che recita un vecchio proverbio arabo al quale sicuramente avranno dato ascolto Mario Rui e Alex Meret. Due storie differenti le loro in azzurro. Il primo eternamente sottovalutato e considerato l’emblema dei limiti del Napoli, da quelli societari (con accuse sull’incapacità di trovargli un sostituto adeguato per anni) a quelli tecnici. A Dimaro addirittura offeso da un sedicente tifoso dal comportamento vergognoso. NAPLES, ITALY – AUGUST 21: Mario Rui of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and AC Monza at Stadio Diego Armando Maradona on August 21, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il secondo considerato uno degli acquisti più scelleratigestione De Laurentiis e fonte di ansie e timori per centinaia di suoi detrattori ad ...