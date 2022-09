L’appello di Berlusconi alle donne: «Votatemi perché sono sempre andato a caccia del vostro amore» (Video) (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Un appello all’elettorato femminile come solo Berlusconi poteva fare, capace di rendersi virale come pochi altri. Dal social dei giovanissimi, Tik Tok, il presidente di Forza Italia ha mandato un messaggio a tutte le donne per farsi votare, puntando tutto sul proprio fascino di seduttore. «sono sempre andato a caccia del vostro amore», L’appello su Tik Tok Già lo sbarco di Berlusconi su Tik Tok, avvenuto a inizio settembre, aveva fatto notizia. Uno dei più “datati” politici del panorama nazionale, che sembrava tutt’uno con medium più tradizionali come la televisione, aveva fatto il sorprendente ingresso sul social più popolato da giovani e giovanissimi. Una distanza culturale e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Un appello all’elettorato femminile come solopoteva fare, capace di rendersi virale come pochi altri. Dal social dei giovanissimi, Tik Tok, il presidente di Forza Italia ha mun messaggio a tutte leper farsi votare, puntando tutto sul proprio fascino di seduttore. «del»,su Tik Tok Già lo sbarco disu Tik Tok, avvenuto a inizio settembre, aveva fatto notizia. Uno dei più “datati” politici del panorama nazionale, che sembrava tutt’uno con medium più tradizionali come la televisione, aveva fatto il sorprendente ingresso sul social più popolato da giovani e giovanissimi. Una distanza culturale e ...

itbread : RT @ilgiornale: “Dovete andare a votare”, è l’appello di #Berlusconi al 50% di italiani che potrebbe non recarsi alle urne domenica. Una si… - aloisio20437414 : RT @ilgiornale: “Dovete andare a votare”, è l’appello di #Berlusconi al 50% di italiani che potrebbe non recarsi alle urne domenica. Una si… - albtali : RT @ilgiornale: “Dovete andare a votare”, è l’appello di #Berlusconi al 50% di italiani che potrebbe non recarsi alle urne domenica. Una si… - favo_it : ??@berlusconi raccoglie l'appello di FAVO in vista delle elezioni del 25/09. ?? «Ho ascoltato con attenzione l’allar… - FI_Toscana : RT @ilgiornale: “Dovete andare a votare”, è l’appello di #Berlusconi al 50% di italiani che potrebbe non recarsi alle urne domenica. Una si… -