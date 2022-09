L' annuncio di monsignor Battaglia | Il sangue di San Gennaro si è sciolto

Leggi su agi

(Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Ildi Sansi. Il prodigio si è compiuto. Lo annuncia dall'altare l'arcivescovo di Napoli,Domenico, che ha prelevato l'ampolla con ildel Santo dalla Cappella del Tesoro insieme con l'abate della cappella stessaVincenzo de Gregorio e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, come presidente della Deputazione di San. Ilsialle 9,26 e un lungo applauso dei fedeli, che affollano la cattedrale, dopo due anni di celebrazioni con rigide disposizioni anti Covid, ha sottolineato quello che per i napoletani è il miracolo per eccellenza. Il 19 settembre è uno dei tre giorni del calendario in cui i fedeli si aspettano il prodigio delle ...