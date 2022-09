L’addio alla Regina: Elisabetta II sepolta nella cappella di St George accanto a Filippo, i corgie al castello di Windsor, la folla in lacrime. Il biglietto di Carlo: “In ricordo amorevole e devoto” (Di lunedì 19 settembre 2022) La città si è fermata per i funerali di Stato con 2 mila persone e 500 leader globali. L’arcivescovo di Canterbury: «Pochi leader hanno ricevuto tanto affetto». È un caso l’assenza di Bin Salman alle esequie Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 settembre 2022) La città si è fermata per i funerali di Stato con 2 mila persone e 500 leader globali. L’arcivescovo di Canterbury: «Pochi leader hanno ricevuto tanto affetto». È un caso l’assenza di Bin Salman alle esequie

