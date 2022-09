L’abbigliamento per aziende e professionisti online, Latuta: tre generazioni di storia unita all’instancabile voglia di innovare (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 19 settembre 2022. Le esigenze di professionisti e aziende nell’ambito delL’abbigliamento richiedono soluzioni efficaci, accessibili con facilità e in tempi rapidi. Latuta interpreta queste necessità mettendo a frutto l’esperienza di quasi un secolo di storia con l’immediatezza dell’online. È infatti l’eCommerce specializzato nelL’abbigliamento da lavoro che permette di approfittare di una preparazione maturata in 90 anni di attività, interpretata in chiave digitale. Latuta dispone di oltre 1.000 articoli in magazzino e fornisce, con puntualità, soluzioni per tutti i maggiori contesti lavorativi: wellness, ristorazione, sanitario, domestico, edilizia e industria, DPI e abbigliamento promozionale. Il catalogo è composto dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 19 settembre 2022. Le esigenze dinell’ambito delrichiedono soluzioni efficaci, accessibili con facilità e in tempi rapidi.interpreta queste necessità mettendo a frutto l’esperienza di quasi un secolo dicon l’immediatezza dell’. È infatti l’eCommerce specializzato nelda lavoro che permette di approfittare di una preparazione maturata in 90 anni di attività, interpretata in chiave digitale.dispone di oltre 1.000 articoli in magazzino e fornisce, con puntualità, soluzioni per tutti i maggiori contesti lavorativi: wellness, ristorazione, sanitario, domestico, edilizia e industria, DPI e abbigliamento promozionale. Il catalogo è composto dai ...

Pantocrax : @lunaticacri Neanche in un anno li spendo per l'abbigliamento ???? - HubOfferteVarie : Grazie per l' #offerta segnalata! ?? Levi's 501 Crop, Jeans Boyfriend Donna, Blu (Market Vintage 0080) ?? MINIMO S… - QuinziUgo : @IvanaFavaro1 Ne compro una nuova. La mia policy per l'abbigliamento da un po' è diventata: acquisto prodotti di p… - InsideMarketing : Yvon Chouinard, fondatore di @patagonia, ha scelto di cedere la proprietà dell'#azienda specializzata in abbigliame… - dieffe55 : @lucianocapone Per la serie il bue dà del cornuto all'asino: innegabile che tanto le parole dell'uno quanto l'abbig… -