“La verità”. Ilary Blasi dopo la bomba sui messaggi erotici a Domenica In: gli avvocati intervengono (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche Mara Venier a Domenica In ha parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice ha voluto trattare il gossip dell’estate nel suo salotto su Rai1. In studio sono arrivati Alex Nuccetelli, grande amico dell’ex capitano della Roma e colui che ha fatto conoscere l’ormai ex coppia, e Roberto D’Agostino, direttore del sito Dagospia, che per primo ha rivelato la crisi e la rottura della conduttrice e di Totti. “Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto” ha affermato il giornalista durante la chiacchierata con Mara Venier, spiegando che la loro relazione avrebbe subito forti ripercussioni quando l’ex capitano lasciò il calcio giocato nel 2017. “La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche Mara Venier aIn ha parlato della separazione tra Francesco Totti e. La conduttrice ha voluto trattare il gossip dell’estate nel suo salotto su Rai1. In studio sono arrivati Alex Nuccetelli, grande amico dell’ex capitano della Roma e colui che ha fatto conoscere l’ormai ex coppia, e Roberto D’Agostino, direttore del sito Dagospia, che per primo ha rivelato la crisi e la rottura della conduttrice e di Totti. “Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto” ha affermato il giornalista durante la chiacchierata con Mara Venier, spiegando che la loro relazione avrebbe subito forti ripercussioni quando l’ex capitano lasciò il calcio giocato nel 2017. “La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si ...

lacittanews : Fabrizio Corona non si ferma. Dopo la recente chiusura del suo profilo Instagram probabilmente in seguito ad alcune… - ParliamoDiNews : Ilary fidanzata con un modello e con Totti solo per convenienza: spunta un’inedita verità #18Settembre #News - zazoomblog : False.... Cristiano Iovino nega tutto: la verità su Ilary Blasi - #False. #Cristiano #Iovino #tutto: - zazoomblog : False.... Cristiano Iovino nega tutto: la verità su Ilary Blasi - #False. #Cristiano #Iovino #tutto: - ParliamoDiNews : Ilary Blasi e il flirt con Cristiano Iovino, finalmente la verità #17Settembre #Amori #cristianoiovino… -