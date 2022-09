La tua casa sarà sempre profumata, basta mettere questo nell’aspirapolvere (Di lunedì 19 settembre 2022) Ecco il metodo semplice e rivoluzionario per profumare la tua casa mentre passi l’aspirapolvere. Non immagini quanto semplice. Immagina di sentire un gradevole profumo pervadere la tua casa dopo aver passato l’aspirapolvere. Esiste un trucco molto semplice per profumare la tua casa, è stupefacente, non sarà mai stata così profumata. Passare l’aspirapolvere è un gesto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 settembre 2022) Ecco il metodo semplice e rivoluzionario per profumare la tuamentre passi l’aspirapolvere. Non immagini quanto semplice. Immagina di sentire un gradevole profumo pervadere la tuadopo aver passato l’aspirapolvere. Esiste un trucco molto semplice per profumare la tua, è stupefacente, nonmai stata così. Passare l’aspirapolvere è un gesto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LauraPausini : @laurapausiniwt @Cadena_Dial Abbiamo capito come funziona? Da sempre cosí. É un po’ come quando fai l’esame di scuo… - AngiolinaRuta : RT @MicheleGubitosa: Le promesse da mercante cara #Meloni dovresti trovarle in casa tua. Eri ministra di un governo che ci ha quasi portat… - STE_FANO66 : @rulajebreal Ma non te ne dovevi andare a fanculo a casa tua!!! - Sabrina63967774 : RT @emma_cl16: Vorrebbe dire perdere Charles e io Charles senza tuta rossa non lo voglio vedere. Binotto se provi anche solo minimamente a… - Manuela09467313 : @vgalss A casa tua ovviamente -