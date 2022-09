La Spagna del basket non si è presa una pausa (Di lunedì 19 settembre 2022) Sergio Scariolo aveva già vinto tutto. E più volte. Quindi fa un certo effetto, sentirgli dire con evidente candore che “onestamente no, mai mi sarei immaginato di arrivare fin qui”. Invece eccola, la solita Spagna. Rigenerata, ringiovanita, ma di nuovo campione d’Europa. Per la quarta volta nella sua storia, sempre con il coach italiano al timone. “Questa per certi versi è stata la più semplice”, l’arguzia ritrovata in zona mista, “perché non dovevo gestire l’ego e il talento di dodici campioni: meno risorse, più leggerezza nell’interpretare una buona pallacanestro”. La più efficace di Eurobasket 2022, edizione di altissimo livello, che gli spagnoli hanno vinto con pieno merito, liquidando la Francia (88-76, con picchi di +20) in finale. Ha ragione l’allenatore: Rudy Fernandez e compagni hanno reso facile l’impensabile. Primo: il ricambio ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Sergio Scariolo aveva già vinto tutto. E più volte. Quindi fa un certo effetto, sentirgli dire con evidente candore che “onestamente no, mai mi sarei immaginato di arrivare fin qui”. Invece eccola, la solita. Rigenerata, ringiovanita, ma di nuovo campione d’Europa. Per la quarta volta nella sua storia, sempre con il coach italiano al timone. “Questa per certi versi è stata la più semplice”, l’arguzia ritrovata in zona mista, “perché non dovevo gestire l’ego e il talento di dodici campioni: meno risorse, più leggerezza nell’interpretare una buona pallacanestro”. La più efficace di Euro2022, edizione di altissimo livello, che gli spagnoli hanno vinto con pieno merito, liquidando la Francia (88-76, con picchi di +20) in finale. Ha ragione l’allenatore: Rudy Fernandez e compagni hanno reso facile l’impensabile. Primo: il ricambio ...

