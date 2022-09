La scuola di fotografia a Kharkiv, l’angolo morto dell’impero sovietico (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo sguardo è stanco e sotto i baffi il sorriso è svanito. Da quando Vladimir Putin ha lanciato un’offensiva contro il suo paese, il fotografo u... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo sguardo è stanco e sotto i baffi il sorriso è svanito. Da quando Vladimir Putin ha lanciato un’offensiva contro il suo paese, il fotografo u... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

SPEARBO0BS : @giada1Dforever ho una passione enorme per la fotografia (specialmente analogica) e sono la fotografa della scuola - mimanda_picone : RT @luigilinguetta: Oggi pomeriggio al Mann di Napoli una retrospettiva di Creativity for Life. 9 anni di Scuola di fotografia per minori a… - martinogiovanni : RT @luigilinguetta: Oggi pomeriggio al Mann di Napoli una retrospettiva di Creativity for Life. 9 anni di Scuola di fotografia per minori a… - luigilinguetta : Oggi pomeriggio al Mann di Napoli una retrospettiva di Creativity for Life. 9 anni di Scuola di fotografia per mino… - MinervaArmata : RT @crucant: #arte #art #photography #photo #foto #fotografia Bonassola (La Spezia) Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria (XVI-XVIII° s… -