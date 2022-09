La scalata del Napoli nelle quote scudetto: dopo la vittoria sul Milan favoriti anche per i bookies (Di lunedì 19 settembre 2022) Partito in sordina nelle valutazioni dei bookmaker, il Napoli è ora protagonista delle scommesse sulla Serie A. Agli azzurri è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Partito in sordinavalutazioni dei bookmaker, ilè ora protagonista delle scommesse sulla Serie A. Agli azzurri è...

sportli26181512 : La scalata del Napoli nelle quote scudetto: dopo la vittoria sul Milan favoriti anche per i bookies: Partito in sor… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Serie A, la scalata del Napoli nelle quote scudetto: dopo la vittoria sul Milan azzurri favoriti anche per i bookmaker… - milanmagazine_ : Serie A, la scalata del Napoli nelle quote scudetto: dopo la vittoria sul Milan azzurri favoriti anche per i bookma… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Serie A, la scalata del Napoli nelle quote scudetto: dopo la vittoria sul Milan azzurri favoriti anche per i bookmaker… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Serie A, la scalata del Napoli nelle quote scudetto: dopo la vittoria sul Milan azzurri favoriti anche per i bookmaker… -