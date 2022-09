La Russia fa paura all'Italia: da dove arriva la nuova minaccia. Ministro in allerta (Di lunedì 19 settembre 2022) La guerra tra la Russia e l'Ucraina sta avendo conseguenze dirette sulla sicurezza dell'Italia. A dirlo è il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, all'evento conclusivo delle «Giornate del mare» organizzato al Molo IV del porto di Trieste da Limes: «Sì la Russia è una minaccia nel Mediterraneo. La guerra in Ucraina ha da un lato effetti, dall'altro è un acceleratore di dinamiche già in atto nel mare Mediterraneo frequentato dai russi non solo in conseguenza della crisi ucraina, lo era già da tempo. Per l'Italia il Mediterraneo allargato è il quadrante di riferimento dove risiedono i nostri interessi di sicurezza. In questo quadrante abbiamo implementato la presenza di sorveglianza e capacità del nostro strumento militare e bisogna continuare a farlo. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) La guerra tra lae l'Ucraina sta avendo conseguenze dirette sulla sicurezza dell'. A dirlo è ildella Difesa Lorenzo Guerini, all'evento conclusivo delle «Giornate del mare» organizzato al Molo IV del porto di Trieste da Limes: «Sì laè unanel Mediterraneo. La guerra in Ucraina ha da un lato effetti, dall'altro è un acceleratore di dinamiche già in atto nel mare Mediterraneo frequentato dai russi non solo in conseguenza della crisi ucraina, lo era già da tempo. Per l'il Mediterraneo allargato è il quadrante di riferimentorisiedono i nostri interessi di sicurezza. In questo quadrante abbiamo implementato la presenza di sorveglianza e capacità del nostro strumento militare e bisogna continuare a farlo. ...

