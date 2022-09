La Russa contro il ministro Lamorgese: “Il suo immobilismo incoraggia chi ci provoca in piazza” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Un giorno dovrei capire perchè nelle nostre manifestazioni c’è sempre un gruppo di contestatori che viene fatto entrare in piazza nella speranza che ci sia qualche problema. Vi ringrazio perché non gli rispondete, non state creando problemi: è la sesta manifestazione di fila in cui l’ordine pubblico fa entrare contestatori”, aveva denunciato ieri, durante un comizio a Caserta, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, reagendo ad alcune contestazioni. Poi, in un video su Fb, aveva esplicitamente accusato il ministro Lamoregese, parlando di possibili provocazioni per “creare l’incidente” avallate dall’immobilismo del Viminale. Oggi Ignazio La Russa ha ribadito il concetto. La Russa chiede alla Lamorgese di non favorire gli incidenti “Giorgia ha fatto benissimo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) “Un giorno dovrei capire perchè nelle nostre manifestazioni c’è sempre un gruppo di contestatori che viene fatto entrare innella speranza che ci sia qualche problema. Vi ringrazio perché non gli rispondete, non state creando problemi: è la sesta manifestazione di fila in cui l’ordine pubblico fa entrare contestatori”, aveva denunciato ieri, durante un comizio a Caserta, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, reagendo ad alcune contestazioni. Poi, in un video su Fb, aveva esplicitamente accusato ilLamoregese, parlando di possibilizioni per “creare l’incidente” avallate dall’del Viminale. Oggi Ignazio Laha ribadito il concetto. Lachiede alladi non favorire gli incidenti “Giorgia ha fatto benissimo ...

