La rivelazione di d’Agostino | Totti voleva un altro figlio | Ilary no

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 settembre 2022) Nella puntata di Non è l’Arena in onda il 18 settembre 2022, c’è stato un lungo talk dedicato al casoBlasi-Francescoe prima che entrassero in studio gli opinionisti a dire la loro, Robertoha avuto un faccia a faccia con Massimo Giletti. Il fondatore di Dagospia, sito che per primo ha lanciato la notizia del divorzio diBlasi e Francesco, ha rivelato che tutti sapevano che questa coppia era in crisi ormai da anni ma che c’era timore nel lanciare la notizia. Quando però nei primi mesi del 2022 è stato sempre più evidente che la rottura ere definitiva, visto che Francesco, a detta di, da oltre un anno aveva una relazione stabile con Noemi Bocchi, si è deciso di lanciare la notizia e tutto è cambiato. ...