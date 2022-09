La risposta del tatuatore alla madre che chiede di disegnare una rosa sul collo del figlio 15enne | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Ha fatto molto discutere un VIDEO pubblicato su Tik Tok qualche giorno fa dal tatuatore Cristiano Gulia. All’interno del filmato si sente la voce di una signora (la cui faccia non viene mai mostrata) che entra nello studio per prendere un appuntamento per il figlio 15enne. Al che il tatuatore rifiuta la potenziale cliente dicendo: “Signora, non è una questione di acconto. Il regolamento che lei ha letto è valido per i maggiorenni, suo figlio quanti anni ha?”. E la replica “quasi 16, qual è il problema se fai un tatuaggio a un ragazzetto? Tutti i suoi amici ce l’hanno, mi sta assillando”. E Gulia risponde: “Quasi 16 vuol dire che non ha ancora compiuto 16 anni. Il problema è il punto in cui vuole tatuarsi, anche se la sta assillando”. Ma la donna non desiste: “Vuole una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Ha fatto molto discutere unpubblicato su Tik Tok qualche giorno fa dalCristiano Gulia. All’interno del filmato si sente la voce di una signora (la cui faccia non viene mai mostrata) che entra nello studio per prendere un appuntamento per il. Al che ilrifiuta la potenziale cliente dicendo: “Signora, non è una questione di acconto. Il regolamento che lei ha letto è valido per i maggiorenni, suoquanti anni ha?”. E la replica “quasi 16, qual è il problema se fai un tatuaggio a un ragazzetto? Tutti i suoi amici ce l’hanno, mi sta assillando”. E Gulia risponde: “Quasi 16 vuol dire che non ha ancora compiuto 16 anni. Il problema è il punto in cui vuole tatuarsi, anche se la sta assillando”. Ma la donna non desiste: “Vuole una ...

