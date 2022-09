La protesta delle donne | si tolgono il velo al funerale di Mahsa Amini e gridano | ' Morte al dittatore'

(Di lunedì 19 settembre 2022) La suaha destato sicuramente scandalo: a 22 anni non si può morire per unmesso male. O ...

senardik : La protesta delle donne iraniane al funerale di Masha Amini, la 22enne picchiata a morte perché “indossava male” il… - Giovann39016324 : RT @gianluca826: LO STRAPPO DELLE BOLLETTE!!!!! Stefano #Puzzer e Andrea #Donaggio Troviamoci Martedì 20 Settembre ore 19.00 in Piazza CIT… - Frasterix79 : @Defcon1979 Ma.cosa c'entra correre con urlare mentre scopi??? comunque se ti danno noia I bambini che corrono, puoi… - extraterra62 : RT @Angela770120: Continuano la protesta delle donne iraniane per la morte della giovane #MahsaAmini, postando sui social video dove vi tol… - UnoTvnews : Caro bollette, la protesta di artigiani e commercianti salernitani: lumini al posto delle luci accese -

...sui social network centinaia di donne hanno diffuso video in cui si tagliano i capelli in... nei giorni scorsi le forze di sicurezza avevano minacciato molte corporazioni e negozianti...La sua morte ha destato sicuramente scandalo: a 22 anni non si può morire per un velo messo male. O ...I principi di indipendenza e la libertà femminile sono stati nuovamente offesi a Teheran, dove la polizia iraniana ha ucciso Mahsa Amiri: il ...Ci sarà anche il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, Giuseppe Giulietti, in campo Manin a Venezia, dopodomani, mercoledì 21 settembre dalle 10.30 contro i “bavagli alla stamp ...