La nuova tendenza è il fenomeno economico del reshoring che riguarda pure le aziende italiane (Di lunedì 19 settembre 2022) Rispetto ad ogni guerra e ad ogni grande evento di portata internazionale, anche oggi c’è un prima e un dopo crisi. Vale per l’emergenza Covid e per il conflitto Russia-Ucraina. La pandemia e la guerra ad Est hanno rivelato le vulnerabilità strutturali delle nostre catene di distribuzione. A venire meno le piccole e grandi certezze intorno a cui il mondo ha costruito i propri equilibri esistenziali e sociali: le frontiere aperte, i commerci e le produzioni globalizzate, l’idea di avere strumenti tecnici e metodologici in grado di affrontare qualsiasi emergenza, di utilizzare intelligenze, perfino artificiali, capaci di sbrogliare anche le matasse più aggrovigliate. Così non è stato. Le nuove frontiere dal reshoring Al contrario ecco emergere – a livello internazionale – le nuove frontiere segnate dal reshoring, con cui appare urgente confrontarsi, a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Rispetto ad ogni guerra e ad ogni grande evento di portata internazionale, anche oggi c’è un prima e un dopo crisi. Vale per l’emergenza Covid e per il conflitto Russia-Ucraina. La pandemia e la guerra ad Est hanno rivelato le vulnerabilità strutturali delle nostre catene di distribuzione. A venire meno le piccole e grandi certezze intorno a cui il mondo ha costruito i propri equilibri esistenziali e sociali: le frontiere aperte, i commerci e le produzioni globalizzate, l’idea di avere strumenti tecnici e metodologici in grado di affrontare qualsiasi emergenza, di utilizzare intelligenze, perfino artificiali, capaci di sbrogliare anche le matasse più aggrovigliate. Così non è stato. Le nuove frontiere dalAl contrario ecco emergere – a livello internazionale – le nuove frontiere segnate dal, con cui appare urgente confrontarsi, a ...

