La nuova manicure di Paola Di Benedetto si fa notare | questa volta ha scelto la semplicità

Leggi su sologossip

(Di lunedì 19 settembre 2022)dicambia: avete visto che cosa ha fatto? Ha optato per laDiè impegnatissima in radio. Oggi infatti è diventata un’affermata conduttrice radiofonica e al riguardo, in un’intervista a Cosmopolitan aveva detto che facendo le dirette era riuscita ad acquistare una buona padronanza del linguaggio e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.