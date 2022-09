La nazionale di cybersecurity arriva al quarto posto delle gare europee (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Team Italy si aggiudica la quarta posizione alla sfida europea di sicurezza informatica organizzata da Enisa Leggi su wired (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Team Italy si aggiudica la quarta posizione alla sfida europea di sicurezza informatica organizzata da Enisa

