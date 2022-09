“La mia vita è un film | 55 anni ++ di musica” | il cofanetto di Orietta Berti

(Di lunedì 19 settembre 2022) MILANO – È uscito ildi: La miaè un: 55++ di, con cuicelebra i suoi 57di carriera con 130 brani. I due “++”, ispirati dall’amico Achille Lauro (con la sua Latte+) e rigorosamente di colore rosa, vogliono identificare gli ultimi dueche, prima con la pandemia poi con la guerra hanno ritardato l’uscita di questo progetto: “Dai brutti momenti possono nascere grandi cose”, afferma. In più la cover del, ideata dal designer Nero blk (alias Andrea Antonucci), vuole rendere omaggio a(ritratta come la regina Anna D’Asburgo nella pittura del 1622 di Pieter Paul Rubens) e a ...

berlusconi : Se non si cresce c’è poco da redistribuire. Io, anche per la storia della mia vita, conosco e condivido il linguag… - GiovaQuez : Salvini: “Chi scegli la sinistra sceglie la droga libera, chi sceglie noi vota la lotta alla droga”. La sera del 18… - romeoagresti : #Allegri: “Più ci piangiamo addosso e più è peggio: questa è una mia filosofia di vita”. - tinaambro06 : RT @Rose43652647: Carola:'Sono grata x tutte le persone che ho incontrato e che fanno ancora parte della mia vita...'AMATE SEMPRE '#Carolig… - mar_iachiara : @MelissaMancin2 tutta la mia vita. -

... a essere onesti", ha spiegato Tom a Good Morning Britain nel dicembre 2018, "madre ha sposato ... Ladei due figli di Camilla finora è sempre stata lontana da corte. Come piace a loro. E chissà ...... è la prima volta in diretta tv: "Seguirò l'esempio dimadre" È morta la Regina Elisabetta: ... Elisabetta II ' ha dedicato la suaa servire la nazione e il Commonwealth ', come aveva promesso ...MILANO - È uscito il cofanetto di Orietta Berti: La mia vita è un film: 55 anni ++ di musica, con cui Orietta celebra i suoi 57 anni di carriera con 130 ...Sono una docente neo specializzata nelle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l'Università di Genova attualmente in anno di prova presso una Scuola Secondaria di Primo Grad ...