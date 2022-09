La MIA torta di mele frullata | E’ ottima anche freddissima | con solo 80 kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ladisenza burro e olio,per la dieta.80 calorie! Ladisenza burro e olio,per la dieta. Qui appresso ti presentiamo la ricetta di unadilight buona e morbidissima e per di più senza burro e olio. È molto facile da preparare e metterla insieme prende davvero poco tempo. Ce la possiamo permetterese siamo a dieta ed è indicatissima per la prima colazione, ma sarà graditissimaper la merenda dei bambini. La MIAdi, NIENTE burro, ideale per chi è dieta. 80Gli ingredienti Per otto fette ci ...