La matematica in classe terza della scuola Primaria | un esempio di progettazione

(Di lunedì 19 settembre 2022) Dicevamo, nel precedente articolo, prendendo un’espressione di Ell e Darragh che “il modo in cui insegniamonelle scuole primarie conta molto”. Storicamente questo problema è stato affrontato cercando di fornire una risorsa completa per gli insegnanti, come un libro di testo o un manuale passo-passo. Questo ha spesso l'effetto di "rendere a prova di apprendimento" anche la scelta progettuale per l’anno di corso a cui si fa riferimento e nel quale si lavora, con un ritmo di insegnamento uguale per tutti (troppo uguale) e gli insegnanti che "forniscono" ciò che è necessario per completare le attività, con poca partecipazione da parte degli studenti. Un approccio diverso è quando gli insegnanti sono posizionati come esperti adattivi il cui compito è fare scelte basate sull'evidenza su ciò di cui gli studenti hanno bisogno e quindi provvedere a loro in un modo ...