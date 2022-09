La Juve non ha i soldi per esonerare Allegri, l'unica soluzione sarebbe quella interna: Montero (Di lunedì 19 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport, nell'edizione online, scrive che ad ora Allegri, effettivamente, non è in discussione. E però (c'è un però) non è più intoccabile. Il punto è che "sostenere un allontanamento ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport, nell'edizione online, scrive che ad ora, effettivamente, non è in discussione. E però (c'è un però) non è più intoccabile. Il punto è che "sostenere un allontanamento ...

paulpogba : Non molliamo mai. La stagione è ancora lunga. Siamo la Juve ???? - EzioGreggio : La @juventusfc è in una crisi epocale: ai tifosi non resta che stare vicina alla squadra. L’elenco dei problemi vie… - GiovaAlbanese : È notte fonda per la #Juve. Ed è evidente che il problema non sia solo uno e di uno solo, ma tanti e di tutti. È ar… - EL10juve : L'esonero di Allegri sarebbe inutile qualora non fosse seguito da un chiaro ripudio della sua filosofia. L'esonero… - Lisa_panzeri : RT @paulpogba: Non molliamo mai. La stagione è ancora lunga. Siamo la Juve ???? -