La fotocamera di alcuni iPhone 14 Pro vibra rumorosamente con Instagram, Snapchat e TikTok e potrebbe rompersi (Di lunedì 19 settembre 2022) Una vibrazione rapidissima e rumorosa causata probabilmente dall’autofocus nelle app di terze parti. Il consiglio è di sospendere per il momento il loro uso per evitare danni.... Leggi su dday (Di lunedì 19 settembre 2022) Unazione rapidissima e rumorosa causata probabilmente dall’autofocus nelle app di terze parti. Il consiglio è di sospendere per il momento il loro uso per evitare danni....

Digital_Day : Un problema da non sottovalutare - Simomaggio04 : @RichardSimonx Non so che succede ma alcuni iPhone 14 tipo gli trema la fotocamera e tutti stanno mettendo video a riguardo - giodipinto : @AlbiUs1919 @UltraLinx Tra l’altro leggo che alcuni fotografi professionisti preferiscono i 12 mega pixel della fotocamera ai 48… -